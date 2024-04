Julio César ya ha hecho un esfuerzo por apoyar a otros a superar distintas adicciones. Uno de los casos que atendió recientemente fue el de Miguel Ángel ‘Mago’ González, también ex boxeador y que en 2021 fue llevado a unas de las clínicas.

Hace unos años, Julio César Chávez reveló que en un pasado buscó las “cosas más tontas y estúpidas: el alcohol y la droga”.

“Yo soñaba con ser el campeón del mundo, con sacar adelante a mi familia, con hacerle la casa a mi madre; soñaba con tener yates, carros y millones de dólares. Y cuando todo lo tuve, nada me llenó, me sentía vacío y solo. Entonces, busqué las cosas más tontas y estúpidas: el alcohol y la droga. ¿A dónde me llevó eso? A un infierno, me llevó a un precipicio sin fondo”, mencionó Julio César Chávez.

El luchador Shocker fue detenido el pasado miércoles por elementos de la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez por causar supuestamente destrozos al interior de una habitación del Hotel La Soledad, ubicado en la colonia Centro. El jueves fue liberado tras pagar una fianza.