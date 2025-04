Paul, quien busca consolidar su carrera en el boxeo profesional, se enfrentará a Chávez Jr., un boxeador con experiencia y un legado familiar importante. Ambos prometen un espectáculo lleno de intensidad y polémica, con Paul buscando legitimidad y Chávez Jr. intentando demostrar que aún tiene mucho que ofrecer en el ring.

“Hace cinco años, subí al ring para debutar como profesional tras un único combate amateur, y cada combate desde entonces ha sido un paso más hacia el título de campeón del mundo. Acabo de derrotar al hombre más duro del planeta y ahora me enfrento a un ex campeón al que el estafador Canelo no pudo acabar”, declaró a ESPN Jake Paul, de 28 años. “Chávez Jr. es mexicano, pero yo, El Gallo De Dorado, tengo la voluntad y el corazón de los grandes boxeadores mexicanos. El sábado 28 de junio, en directo en DAZN pay-per-view, noquearé a Julio y haré que Chávez Sr. se sienta orgulloso como Jr. nunca lo ha hecho. Otro gran evento de Most Valuable Promotions, con el toque especial de Óscar de La Hoya. Viva Puerto Rico”.

Chávez Jr. ostentó por última vez un título mundial importante en 2012. Desde que perdió el título del CMB ante Sergio Martínez en 2012, la carrera de Chávez Jr. ha sido irregular e inconsistente, con un balance de 8-6 tras comenzar con un récord de 46-0-1.

“En primer lugar, voy a demostrar lo que puedo hacer ahora que todo está en su sitio en mi vida, tanto mental como físicamente”, declaró Julio César Chávez Jr. “Me siento rejuvenecido, diez años más joven. En segundo lugar, quiero dar las gracias a MVP por arriesgarse a pelear conmigo. Por desgracia para su ‘Problem Child’, en junio van a tener un gran problema, uno que no sabrán cómo resolver. Espero que, cuando le gane, la gente no subestime esta victoria”.

¿Crees que este combate será tan emocionante como parece? ¡El 28 de junio lo sabremos!