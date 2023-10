“Yo soy yo, yo he hecho box con todo el mundo y aparte soy hijo de una gran leyenda, la leyenda que continuó a sus casi 40, 50 años”.

¿Peleó JC contra un taxista?

En una entrevista con Erik “El Terrible” Morales, Julio César Chávez recordó su debut como boxeador profesional, el cual hizo ante Andrés Félix, quien en ese entonces combinaba la profesión de pugilista con la de taxista.

Pese a lo dura que fue esa pelea, el ‘Sr. Nocaut’ se llevó la victoria.

“Estuve a punto de retirarme. Ese taxista, Andrés Félix, era un peleador muy experimentado, un peleador que me llevó a la distancia, lo noqueé en el sexto round, pero me cansé tanto, me agoté tanto que dije ‘ya no vuelvo a pelear’, afortunadamente pararon la pelea y gané, quise seguir peleando, pero si hubiera perdido me hubiera retirado definitivamente”.