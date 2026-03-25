$!Julio César Chávez Jr. regresa al ring en Reynosa

Julio César Chávez Jr. volverá a la actividad en Reynosa, Tamaulipas, donde se medirá al colombiano Jhon Caicedo, un rival joven y con hambre de triunfo que llega con récord de 13-1 y cinco nocauts.

El hijo de la leyenda mexicana busca mantenerse vigente en una carrera marcada por altibajos, críticas y constantes intentos de reinvención. Tras su pelea en enero junto a su hermano Omar, este nuevo compromiso refleja un esfuerzo por mantenerse activo y disipar cuestionamientos sobre su disciplina.