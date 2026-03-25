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Julio César Chávez Jr. regresa al ring en Reynosa

El ex campeón mundial enfrentará al colombiano Jhon Caicedo el próximo 25 de abril en el estadio Adolfo López Mateos, en un combate que mezcla experiencia y juventud
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
25/03/2026 22:24
25/03/2026 22:24

Julio César Chávez Jr. volverá a la actividad en Reynosa, Tamaulipas, donde se medirá al colombiano Jhon Caicedo, un rival joven y con hambre de triunfo que llega con récord de 13-1 y cinco nocauts.

El hijo de la leyenda mexicana busca mantenerse vigente en una carrera marcada por altibajos, críticas y constantes intentos de reinvención. Tras su pelea en enero junto a su hermano Omar, este nuevo compromiso refleja un esfuerzo por mantenerse activo y disipar cuestionamientos sobre su disciplina.

$!Julio César Chávez Jr. regresa al ring en Reynosa

El combate se llevará a cabo en el estadio Adolfo López Mateos, escenario que albergará una cartelera amplia con talento local y proyección internacional, en un evento respaldado por autoridades municipales y enfocado en impulsar el boxeo en el norte del país.

Caicedo representa el reto de una nueva generación de peleadores que pueden aprovechar cualquier descuido, mientras que Chávez Jr. conserva un fuerte atractivo mediático en México, principalmente por el legado de su padre.

El combate también servirá como escaparate para Reynosa, que busca consolidarse como sede de grandes carteleras y proyectarse como un nuevo polo del boxeo nacional.

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