La Leyenda del Boxeo Mexicano, Julio César Chávez, sumó otra gran victoria a su brillante historial.

A través de un video publicado en sus redes sociales, en el cual se le puede observar con un semblante sonriente y sentado en la sala de su hogar, el César del Boxeo informó que venció al Covid-19 y mencionó la vitamina con la que se auxilió en esta enfermedad.

“A todos mis amigos, a todo México; a todos los que me quieren y a los que no me quieren, gracias. La verdad que hoy salí ya negativo, gracias a Dios. Gracias por sus oraciones, bendiciones. Síganse cuidando, por favor: sana distancia, hagan mucho ejercicio y tomen la vitamina ‘giumbi’, fue la que me ayudó a salir adelante”, mencionó Chávez en su video.