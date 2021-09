“No lo puedo perder y tengo que nombrarlo, al campeón de campeones. Al mero orgullo de México ¡qué momento!”, empezó a decir Julión Álvarez. Con señas le pidió al ex boxeador que se acercara al escenario para estrechar su mano.

El intérprete de Te hubieras indo antes o Me vas a extrañar detuvo un momento su presentación para dedicarle unas palabras a Chávez.

Chávez acudió con su familia a disfrutar del evento, donde el cantante de música regional se percató de la presencia del legendario pugilista y no dudó un instante en rendirle un caluroso homenaje ante todo el público que disfrutaba del concierto.

Tras un apretón de manos entre ambos, Julión enalteció la trayectoria de Julio César Chávez a lo que se unió el público asistente con gritos eufóricos.

“El señor Julio César Chávez, con su permiso, chingón de chingones el viejo, ¿sí o no?, chingón de chingones ¿sí o no? Viejo. Bienvenido y muchas gracias. Dice que hace años no venía a un concierto; le agradezco de corazón, viejo muchas gracias”, fueron las palabras con las homenajeó al Sr. Nocaut.