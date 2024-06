Entre los ganadores de medallas resaltan Hayato Francisco Yoshii Mizukami con oro en Sub 21 -75 Kg, Hiroto Javier Yoshii Mizukami con oro en Sub 21 -67 Kg, María Fernanda Torres con oro en Junior 16-17 -48 Kg, Idalia Karime Nieto con plata en Sub 21 -54 Kg, así como Sophia Yaheli Serrano con plata en Cadetes -61 Kg, Andrea Regina Rosas con plata en Cadetes -54 Kg y Kaito Daniel Yoshii Mizukami con otro oro en Cadetes -57 Kg.