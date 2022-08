Para la edición 31 del Campeonato Panamericano de Karate Sub 21, Juvenil y Cadete México 2022, el sensei Jesús Moreno Salas saldrá el domingo de Mazatlán con rumbo a la CDMX, para unirse a la Selección Nacional como entrenador.

En la Ciudad de México, Mazatlán estará representado en las categorías Sub 21, Sub 17 y Sub 14, durante el evento que recibirá a las Federaciones Nacionales de toda América, después de dos años que por circunstancias de pandemia no se había podido llevar a cabo este campeonato.

“Estamos listos para participar en una competencia con el más alto nivel, sin duda será una gran experiencia para mí y los muchachos”, dijo Moreno Salas.