‘Karim López aún no está listo para la NBA, pero será el mejor mexicano de la historia’: Eduardo Nájera

El histórico ex basquetbolista mexicano Eduardo Nájera valoró el inicio de carrera de Karim López en la NBA tras disputar sus primeros tres partidos con los Memphis Grizzlies, asegurando que aunque el joven de 19 años aún no está listo para el nivel de la liga, tiene el potencial para convertirse en el mejor exponente azteca en el deporte ráfaga.

En charla para la cadena ESPN, el primer mexicano elegido en el NBA Draft fue contundente respecto a la actualidad del originario de Hermosillo, Sonora.

“Esta temporada es una de aprendizaje. Karim no está listo, se nota que está ansioso dentro de la cancha, quiere destacar, pero obviamente no es su oportunidad. Va a ser un poquito más lento el proceso, pero eventualmente sí va a ser el mejor jugador que México haya visto en la historia del basquetbol”, relató el ex integrante de los Dallas Mavericks, Golden State Warriors y Denver Nuggets.

Nájera enfatizó la importancia de evitar comparaciones con otros novatos de su generación y subrayó que la paciencia será un factor determinante en la evolución del alero sonorense.

“Lo más importante es la repetición y jugar con esa energía que sí veo que tiene. Se le compara con Cameron Boozer, que también tiene 19 años y está jugando muy bien, pero no puedes compararte. Todos somos diferentes. Karim tiene un talento, energía y entusiasmo que lo van a llevar muy lejos”, explicó.

Respecto al tiempo que le tomará afianzarse en la elite, el exjugador consideró que López empezará a dar dividendos importantes a su franquicia a partir de su tercera campaña en el circuito.

“En la tercera temporada ya debería estar produciendo. Normalmente son de tres a cuatro años para aprender la filosofía defensiva y ofensiva de tu equipo y del resto de la liga; el juego se vuelve mucho más fácil”, apuntó.

Finalmente, Nájera desmitificó el posible paso de Karim por la G League, considerándolo un paso natural y sumamente positivo en su desarrollo.

“Todo mundo piensa que es como un castigo y no lo es. Es una herramienta bastante buena. Para él sería la oportunidad de tener repetición para entender cuándo acelerar, cuándo ser más paciente o cuándo tirar”, concluyó.