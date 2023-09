“Feliz de darle la primera medalla a México en la historia en un mundial senior. A cuatro meses de mi operación de cadera, regresé con el objetivo de disfrutar lo más posible este mundial, remar cada carrera como si no hubiera otra oportunidad y hoy todo se alineó para que uno de mis más grandes sueños se cumpliera”, compartió la remera neoleonesa en sus redes sociales.

La modalidad LW1x no es una prueba olímpica, por lo que Lechuga no clasificará a los Juegos Olímpicos en ella, ya que la categoría que sí es clasificatoria es la Women’s Single Sculls, en la que no participó la mexicana.