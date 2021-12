Los Nets informaron que KD ingresó en los protocolos, en una lista que tiene a los siguientes jugadores no disponibles:

Ah, la lista también incluye a Kyrie Irving, ya que los Nets también informaron que ha sido incluido en los protocolos este sábado, aunque su caso es un tanto diferente. En la jornada del viernes se conoció que Brooklyn había decidido reincorporarlo a la dinámica del equipo para que pueda funcionar de manera part-time. Es decir, permitiéndole jugar los partidos como visitante, ya que de local no puede porque no cumple con las normativas de vacunación impuestas en New York. ESPN informó que el base tendrá que presentar cinco días consecutivos de pruebas negativas para poder sumarse nuevamente a los entrenamientos.