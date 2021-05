Dentro de las sensaciones positivas de Brooklyn, gracias al 3-1 y el rendimiento de sus estrellas, hay algo que todavía debe preocupar a Nash: el rendimiento de Blake Griffin, cinco titular del equipo. El ex Detroit está teniendo una serie realmente floja y lo de este domingo no fue la excepción, terminando con 2 puntos y 2 rebotes en 18 minutos, además de dar claras ventajas defensivas. Con un duelo ante Giannis asomando en la proximidad, empieza a surgir la duda de si veremos a Blake o será DeAndre Jordan quien recupere su lugar en el quinteto. Vale recordar que el ex Clippers todavía no ha jugado ni un solo segundo en estos Playoffs.

En los Celtics volvió a ser sobresaliente la labor de Jayson Tatum, quien tuvo que tomar aún más protagonismo con la baja de Kemba Walker (además de Jaylen Brown y Robert Williams). El alero, que venía de anotar 50 puntos en el Partido 3, terminó con 40 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias. Tanto Tatum como el resto de los Celtics dieron lo mejor de si para pelear, pero de nuevo, al fin y al cabo la diferencia de jerarquía fue demasiado grande. Especialmente considerando las ausencias del local.

Tatum se une a Jamal Murray, Kevin Durant, Russell Westbrook, LeBron James y LaMarcus Aldridge como los únicos en anotar 40 o más puntos en partidos consecutivos de Playoffs en los últimos 10 años. Entre ellos, Murray fue el único que llegó a tres (Playoffs 2020).

