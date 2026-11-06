$!Kimi Antonelli y Lando Norris se reparten las prácticas del GP de Brasil de F1

Kimi Antonelli , recién coronado Campeón de Pilotos de la Fórmula 1 con Mercedes , se quedó con el registro más rápido durante la Segunda Práctica Libre (FP2) al detener el cronómetro en 1:10.763 , superando a Lando Norris (McLaren) y a Max Verstappen (Red Bull) .

La actividad del Gran Premio de Sao Paulo (Brasil) 2026 arrancó en el Autódromo José Carlos Pace con un intenso duelo en lo más alto de la tabla de tiempos.

Sergio “Checo” Pérez regresó al volante del MAC-26 para la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Brasil, después de ceder su asiento a Colton Herta durante la primera práctica. El piloto mexicano finalizó en la vigésima posición, lejos de los tiempos de referencia de la parrilla.

Previamente, en la Práctica Libre 1 (FP1), había sido Lando Norris quien impuso las condiciones sobre el trazado paulista de 4.309 kilómetros con un tiempo de 1:11.717, superando por apenas 82 milésimas a Antonelli y por 236 milésimas a Verstappen en una sesión interrumpida por una bandera roja.

La primera hora de ensayos estuvo marcada por una alta paridad en la zona alta —con los primeros cinco autos separados por apenas 386 milésimas— y por una bandera roja provocada por una falla en la caja de cambios del monoplaza de Freddie Slater.

¿Por qué Sergio Pérez cedió su monoplaza a Colton Herta en la FP1?

El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez no participó en la primera sesión tras ceder el volante de su Cadillac al estadounidense Colton Herta. La decisión obedeció al objetivo de Herta de completar al menos 100 kilómetros de rodaje (equivalentes a 24 vueltas al circuito) para sumar el punto restante que le permita obtener la Superlicencia de la FIA para ingresar a la categoría.

Herta finalizó en la P20 con un tiempo de 1:14.275, completando el programa de kilometraje, aunque su participación quedó bajo investigación de los comisarios por una potencial infracción durante el procedimiento de bandera roja provocada por Slater.