“Tengo dudas. Tengo inseguridad. Tengo miedo al fracaso. Tengo noches en las que aparezco en la cancha y digo: ‘Me duele la espalda, me duelen los pies, me duelen las rodillas. Sólo quiero relajarme’. Todos tenemos dudas. No lo niegues, pero tampoco te hundas. Abrázalo”.

“El dolor no te dice cuándo deberías parar. El dolor es esa pequeña voz en la parte de atrás de tu cabeza que trata de retenerte, porque sabe que si continúas, cambiarás. No le permitas que te impida ser quién puedes ser. El agotamiento te dice cuándo debes parar. Sólo alcanzas tu límite cuando no puedes ir más allá”.

“Cuando decimos que algo no puede conseguirse o no puede hacerse nos estamos limitando a nosotros mismos. Mi cabeza no puede procesar el fallo. No lo procesará. Porque si tengo que ser sincero conmigo mismo me diré que soy un fallo. Creo que eso es incluso peor que morirse”.

Sobre darse cuenta de lo diferente que era al resto

“Nunca entendí esto como un trabajo. No fue hasta que terminé mi primer año en la NBA, me di cuenta de que estaba rodeado de otros profesionales y pensaba que esto era todo para ellos y no era así. Me di cuenta de que esto era diferente. Creía que todo el mundo estaba tan obsesionado con el juego como yo. Pero no”.

Sobre las comparaciones con Michael Jordan

“Cuando tengo la oportunidad de defender a Michael Jordan quiero hacerlo yo. Es el reto definitivo. No quiero ser el próximo Jordan, quiero ser el único Kobe Bryant”.

Sobre la vagueza

“No puedo estar cerca de gente vaga. No hablamos el mismo idioma. No les entiendo, no quiero entenderles”.

Sobre ganar

“Ganar sienta precedente sobre el resto de cosas. No hay zonas grises. No hay ‘casis’”.

Sobre las diferencias entre ganadores y perdedores

“Los perdedores visualizan las penalizaciones del fallo. Los ganadores visualizan la recompensa de su trabajo”.

Sobre ser un líder

“El liderazgo es solitario. No voy a tener miedo a la confrontación entre nosotros cuando llegue el momento. Hay un gran fallo de comprensión cuando la gente piensa que ganar o perder significa que todos junten sus brazos, canten juntos o se den palmadas en la espalda cuando hay un fallo. Esa no es la realidad. Si quieres ser un líder no vas a complacer a todo el mundo. Tienes que hacer que la gente se responsabilice. Incluso cuando sean momentos incómodos”.

Sobre el apodo ‘The Black Mamba’

“He creado mi propio camino. Era recto y estrecho. Lo encaré de esta manera: o estabas en mi camino, o fuera de él. Si te interpusieras entre el juego y yo, te golpearía y no me sentiría mal por ello. Eso es todo lo que siempre quise ser. Nunca me preocupé por mi reputación, así es como me la gané. Así es como me convertí en la Mamba Negra”.

Sobre su selección de tiro

“He realizado muchos tiros desde que tenía 8 años. Pero ‘demasiado’ es una cuestión de perspectiva. Para algunos Mozart ponía demasiadas notas en sus composiciones. Déjame decirlo de este modo: entretengo a la gente que dice que tiro mucho. Lo encuentro interesante. Sobre lo de Mozart, él respondió a sus críticos diciendo que nunca había muchas ni pocas notas. Había las necesarias”.

Sobre las malas noches

“Podría terminar con un 0 de 30 en el tiro porque si te quedas en un 0 de 9 significa que te rendiste, que te sacaste del partido. La única razón por la que paras es porque has perdido la confianza en ti mismo”.

Sobre ser un padre

“Utiliza tu éxito, riqueza e influencia para ponerlos en la mejor posición para realizar sus propios sueños y encontrar su verdadero propósito. Llévalos a la escuela, ayúdales a conseguir entrevistas de trabajo y a convertirse en líderes por derecho propio. Hay que mantenerlos en el mismo nivel de trabajo duro y dedicación que el que te costó llegar a donde estás ahora y a dónde irá en el futuro”.

Sobre dejar su huella en el juego

“Quise ser un evento cada noche. Algo que visionar, no sólo ver. Yo era el tipo que inquietaba a la gente. Algunos querían devolverme a la tierra, a su nivel, que me relajase. Pero no podía. No estaba en mi ADN. Porque para ir donde otros nunca fueron tienes que hacer cosas que otros no lograron”.

Sobre ser recordado

“Ésta es la única cosa que puedes controlar. Eres responsable de cómo la gente te recordará o todo lo contrario. Así que no te lo tomes a la ligera. Si lo haces bien, tu juego vivirá en otros. Serás imitado por aquellos con los que jugaste, contra los que jugaste o los que nunca te vieron. Tienes que dejarte todo en la cancha. Dar lo mejor que tengas y cuando llegue el momento de que dejes esto, serás una leyenda”.

Sobre el final de su carrera

“Hay belleza en esto, es todo un círculo. Es una progresión natural de crecimiento, maduración. No hay nada de tristeza en ello. Veo la belleza en no ser capaz de superar a los defensores más. Veo la belleza en levantarme cada mañana con dolor porque sé el duro trabajo que me ha llevado llegar a este punto. Así que no, no me siento triste al respecto”.

(Con información de NBA México)