$!L’Etape Mazatlán By Tour de France llega a Mazatlán con mil 200 ciclistas y derrama de 36 MDP

MAZATLÁN._ L’Etape Mazatlán By Tour de France coloca al puerto en los ojos del mundo. Sinaloa desembolsará 4.6 millones de pesos en premios para la vuelta ciclista de mil 200 participantes, que dejarían 36 millones de pesos en derrama económica, estimó Sectur. El puerto de Mazatlán está listo para vivir este domingo 9 de noviembre un día histórico al ser la quinta etapa sede de L’Etape Mazatlán By Tour de France, la versión amateur del evento ciclista más reconocido y prestigioso del mundo, destacaron organizadores.

Manuel Cruz Santiago, director operativo de L’Etape Mazatlán By Tour de France, adelantó que la elección de este destino como la quinta parada de la vuelta ciclista se debió a lo que representa como ciudad de playa, paisajes, clima y al apoyo cien por ciento del estado para arropar el evento. Además de señalar que este evento genera en promedio más de 500 mil vistas, cifras muy similares a las olimpiadas y el Mundial de futbol. En esta ocasión, la mayoría son participantes nacionales y un porcentaje mínimo de extranjeros. En conferencia de prensa, Mireya Sosa Osuna, Secretaria de Turismo, destacó el evento que impulsa el turismo deportivo y que Mazatlán será el epicentro mundial del ciclismo. “En Sinaloa y en Mazatlán estamos listos para vivir la experiencia L’Étape By Tour de France, porque el deporte también cuenta historias que nos unen y nos hacen brillar. El objetivo es fomentar el deporte, el turismo y la convivencia familiar en un entorno seguro y profesional, mostrando la belleza de Mazatlán como destino ideal para eventos deportivos de clase mundial”, destacó la funcionaria estatal.

Al encuentro ciclista se espera la asistencia de miles de personas, no solo de participantes, sino también de los equipos que los acompañan y a quienes disfrutan de ser testigos del evento apoyado por el gobierno que encabeza Rubén Rocha Moya, la Secretaría de Turismo y el Instituto Sinaloense del Deporte. En esta justa las rutas son de 40, 70 y 120 kilómetros con periodos de recorridos de una a dos horas por cada una para concluir a las 10:30 horas en la premiación, se detalló. Alí Zamudio, por el ayuntamiento; Juany Ortega, gerente de la Asociación de Hoteles Tres Islas; y Sergio Romero, de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán, acompañaron a la conferencia de prensa. Asimismo, Erick Mandujano, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), destacó que Mazatlán vivirá un día histórico por el evento deportivo mundial y como motor económico del municipio.

Sergio Romero, por el sector hotelero, destacó el evento que pone a Mazatlán en el foco nacional y mundial y que se aprovechará para promover el destino. Juany Ortega aseguró que será un gran evento y que ojalá sean más justas deportivas por la gran derrama que genera a su paso. Manuel Cruz Santiago citó que es la quinta sede en el país y cerrarán en la Ciudad de México. Sobre la logística, agregó que tomarán el carril del malecón el domingo, pero que se irá abriendo paulatinamente algunos tramos entre las 8:00 a 11:30 horas del recorrido, saliendo del parque Ciudades Hermanas. Los embajadores elogiaron a Mazatlán, su comida, atención, el beisbol de los Venados y todo lo que están conociendo.

Ambos fueron corredores del Tour de Francia, pero están retirados desde 2009, con 12 años como profesionales dentro de los mejores equipos compitiendo en diversas vueltas ciclistas, narró Pedro Horrillo. Por su parte, Joseba Beloki comentó que era corredor en Francia y ciclista que remataba el trabajo del equipo.