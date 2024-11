El presidente de la Asociación Mundial de Boxeo , Gilberto Mendoza Jr. , habló sobre la posibilidad de un combate Jake Paul vs. Julio César Chávez Jr. después de que Paul venciera a Mike Tyson el viernes en Texas.

“Voy a insistir. Me encantaría ver a Jake Paul vs. Chávez Jr. por un campeonato”, declaró Mendoza.

Por su parte, Julio César Chávez Jr. dice que “es hora” de que Jake Paul pelee contra “alguien que sabe pelear”, después de que la AMB aprobara una pelea por el título entre ambos.

Mendoza estuvo en contra de la pelea con Tyson hasta que descubrió el dinero que podría generar un posible combate entre Chávez y Paul.

“No me gusta llamarlo una pelea oficial. Siempre hay que apoyar a Mike Tyson. Respeto y me sorprende su esfuerzo sobrehumano frente a Jake Paul. Pero ser un fanático de Iron Mike, presenciar su carrera y verlo pelear durante ocho asaltos me rompe el corazón”, comentó Mendoza.

Mendoza continuó elogiando sin sonrojo al YouTuber convertido en boxeador.

“Jake Paul es un verdadero caballero. El simple gesto de respeto con la cabeza inclinada lo convirtió en un mejor boxeador y demostró su corazón. Al final, trajo el boxeo a Netflix”.

Se puede decir con seguridad que pocos estaban de acuerdo con la idea de que Paul peleara por un título a menos que se lo hubiera ganado. Chávez, que publicó una imagen de ambos juntos en julio pasado, obviamente estaba ansioso por volver a ser el centro de atención.

“Dices que puedes pelear con quien quieras, lo cual probablemente sea cierto por el dinero, pero él no peleará con alguien que sepa pelear. Es el momento, Jake”, publicó Chávez Jr.

En este punto, es poco probable que Paul vs. Chávez Jr. sea por un campeonato mundial completo. En todo caso, es más probable que sea una versión intercontinental o internacional de la corona de peso Crucero o peso Puente, pero en este mundillo ya hemos visto de todo y por desgracia, ya no nos extraña nada.

(Con información de Aebox)