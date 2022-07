La boxeadora mexicana Alma Ibarra, que pidió detener su pelea, anuncia que se retira

MÉXICO._ La boxeadora mexicana Alma Ibarra anunció este martes su retiro luego detener la pelea contra Jessica McCaskill en el Tech Port Arena de San Antonio, Texas, después de que su rival lograra conectarle un fuerte golpe en el tercer round.

“Hoy, después de 15 años, digo adiós al boxeo, un retiro que había postergado por seis meses y hoy me da la paz y tranquilidad que mi vida necesita, me voy tranquila porque sé que a pesar de todo, siempre estuve ahí, picando piedra y remando contra corriente para salir adelante, gracias boxeo por a que a pesar de que fuiste muy duro conmigo, me diste muchísima alegrías e increíbles personas”, dijo la boxeadora de 34 años en un comunicado.

Además, expuso que desde hace seis meses entró en depresión, por lo que decidió retirarse.

“Es fácil criticar sin saber el trasfondo de las cosas. Desde hace seis meses entré en una depresión y me era muy difícil inclusive levantarme de la cama a entrenar y había decidido retirarme, me dejé convencer de que no era lo correcto sin buscar ayuda”, añadió.

Por su parte, Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo aplaudió la decisión de Alma Ibarra durante su pelea.

“Lo que se vio es algo que rara vez se ve, pero hay que aplaudir eso. El boxeo es un deporte que siempre lleva al límite a los boxeadores, muchas veces las esquinas llevan al límite a sus boxeadores y es ahí donde los accidentes suelen ocurrir”, expuso.

Durante la pelea del pasado 25 de junio, Jessica McCaskill castigó fuerte a la boxeadora mexicana durante el tercer round, ya que logró conectar un gancho de izquierda que le quitó la voluntad de pelear a Alma.