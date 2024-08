Rachel Gunn, quien es una profesora universitaria de Sídney de 36 años, agradeció a sus seguidores en Instagram el apoyo tras su participación en París 2024 y se mostró satisfecha de haberles traído alegría, pero también resaltó los ataques de “odio” que sufrió a partir de eso.

“No me di cuenta que también abriría la puerta a tanto odio que, francamente, ha sido bastante devastador”, agregó. “Salí ahí y me divertí. Me lo tomé muy en serio. Me dejé la piel preparándome para los Juegos y lo di todo”, continuó.

De memes a acusaciones de ‘robarle’ el lugar a alguien más en París

Los movimientos de Gunn imitando a un canguro y su chándal de Australia fueron parodiados internacionalmente, como por ejemplo en el popular programa de televisión estadounidense de Jimmy Fallon.