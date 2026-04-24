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Fórmula 1

La Fórmula 1 regresa a Turquía en 2027

El calendario de 2027 contará con 24 Grandes Premios, uno de los más extensos en la historia de la categoría
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
24/04/2026 10:20
24/04/2026 10:20

El Gran Premio de Turquía volverá al calendario de la Fórmula 1 a partir de la temporada 2027, en el inicio de un contrato de cinco años que asegura la presencia del Istanbul Park en el Gran Circo.

La última edición se disputó en 2021, cuando Valtteri Bottas se llevó la victoria. El trazado turco ha dejado momentos históricos, como el campeonato de Lewis Hamilton en 2020, con el que igualó a Michael Schumacher en títulos mundiales.

El presidente de la F1, Stefano Domenicali, celebró el regreso.

“Estamos encantados de regresar a la vibrante ciudad de Estambul... brindando a los aficionados la oportunidad de disfrutar de carreras increíbles en un lugar fantástico”.

Ganadores históricos en Turquía

2005: Kimi Räikkönen

2006, 2007, 2008: Felipe Massa

2009: Jenson Button

2010: Lewis Hamilton

2011: Sebastian Vettel

2020: Lewis Hamilton

2021: Valtteri Bottas

Checo Pérez en Estambul

El mexicano disputó las últimas tres ediciones del GP turco, con dos podios: 2º lugar en 2020 y 3º en 2021, además de un 14º puesto en 2011.

Calendario 2027

La temporada contará con 24 Grandes Premios. Salen Madrid y Países Bajos, y entran Portugal y Turquía, consolidando uno de los calendarios más extensos en la historia de la categoría.

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