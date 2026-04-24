La Fórmula 1 regresa a Turquía en 2027

El Gran Premio de Turquía volverá al calendario de la Fórmula 1 a partir de la temporada 2027, en el inicio de un contrato de cinco años que asegura la presencia del Istanbul Park en el Gran Circo.
La última edición se disputó en 2021, cuando Valtteri Bottas se llevó la victoria. El trazado turco ha dejado momentos históricos, como el campeonato de Lewis Hamilton en 2020, con el que igualó a Michael Schumacher en títulos mundiales.
El presidente de la F1, Stefano Domenicali, celebró el regreso.
“Estamos encantados de regresar a la vibrante ciudad de Estambul... brindando a los aficionados la oportunidad de disfrutar de carreras increíbles en un lugar fantástico”.
Ganadores históricos en Turquía
2005: Kimi Räikkönen
2006, 2007, 2008: Felipe Massa
2009: Jenson Button
2010: Lewis Hamilton
2011: Sebastian Vettel
2020: Lewis Hamilton
2021: Valtteri Bottas
Checo Pérez en Estambul
El mexicano disputó las últimas tres ediciones del GP turco, con dos podios: 2º lugar en 2020 y 3º en 2021, además de un 14º puesto en 2011.
Calendario 2027
La temporada contará con 24 Grandes Premios. Salen Madrid y Países Bajos, y entran Portugal y Turquía, consolidando uno de los calendarios más extensos en la historia de la categoría.