La Fórmula 1 regresa a Turquía en 2027

El Gran Premio de Turquía volverá al calendario de la Fórmula 1 a partir de la temporada 2027, en el inicio de un contrato de cinco años que asegura la presencia del Istanbul Park en el Gran Circo.

La última edición se disputó en 2021, cuando Valtteri Bottas se llevó la victoria. El trazado turco ha dejado momentos históricos, como el campeonato de Lewis Hamilton en 2020, con el que igualó a Michael Schumacher en títulos mundiales.