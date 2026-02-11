Más deportes
Voleibol

La garra de la Juvenil Menor rescata triunfo para Mazatlán en difícil estatal de voleibol de piso

Vence en tres reñidos sets a Culiacán y luchará por la medalla de plata en el cierre de las actividades de la rama varonil, este jueves 12 de febrero
Noroeste/Redacción
11/02/2026 19:01
11/02/2026 19:01
11/02/2026 19:01

CULIACÁN._ Una dificil aduana resultó la primera jornada del estatal de voleibol de piso de la Olimpiada Nacional 2026 para la Selección Mazatlán.

El equipo de la categoría Juvenil Menor rescató un emocionante triunfo ante su similar de Culiacán en tres sets imponiendo condiciones desde el inicio del partido.

Los jugadores “patasalada” mostraron potencia en el ataque y una feroz defensiva para llevarse el primer parcial, pero en el segundo set Culiacán remontó y obligó al desempate, donde Mazatlán logró imponer condiciones.

“En el primer juego tuvimos dificultades, pero supimos ajustar para el segundo encuentro y los muchachos hicieron lo que tenían que hacer, no inventaron nada, y se nos dio el triunfo. Ya tenemos asegurado el bronce, pero vamos por la victoria y a esperar el resultado del otro partido para la plata”, expresó el entrenador Jesús Alfonso Peña García.

En el primer encuentro de la jornada, la Juvenil Mayor perdió en tres sets ante Salvador Alvarado. En su segundo compromiso volvieron a caer ante el conjunto de Culiacán, por lo que ahora tendrá que pelear por la medalla de bronce ante Ahome, este jueves 12 de febrero, en la duela del Centro de Alto Rendimiento “María del Rosario Espinoza”.

La categoría Infantil Mayor inició el torneo con una derrota ante Guasave. Encendidos por la rivalidad ante Culiacán, comenzaron de gran manera el primer set, pero bajaron el ritmo y los capitalinos ganaron los dos periodos restantes.

RESULTADOS DE LA PRIMERA JORNADA

- Infantil Mayor

Mazatlán 15-25 / 14-25 Guasave

Mazatlán 25-17 / 15-25 / 4-15 Culiacán

- Juvenil Menor

Mazatlán 16-25 /21-25 Guasave

Mazatlán 25-15 / 18-25 / 15-12 Culiacán

- Juvenil Mayor

Mazatlán 22-25 / 25-22 / 14-16 Salvador Alvarado

Mazatlán 18-25 / 20-25 Culiacán

#Voleibol
#Olimpiadas
#Selección Mazatlán
#Culiacán
