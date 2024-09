Con apenas 20 años de edad, pero con un trabajo desde niño por el maestro Terremoto King y en los últimos años de estetas reconocidos a nivel local, Furia Blanca Jr. busca escribir su propia historia para enaltecer el nombre que a lo largo de 28 años llevó por varias arenas su padre, hoy en día el que encabeza la empresa Furia Promotions.

El joven y veloz luchador hizo su debut el pasado 24 de agosto en la cancha Germán Evers de Mazatlán, durante la celebración del 20 aniversario de carrera profesional de Místico.

“La verdad antes de subir al ring sí estuve con presión, pero cuando ya subí al ring se me fueron todos los nervios, y gracias a la gente me pude sentir a gusto y así no preocupándome por si hacía algo mal”, dijo Furia Blanca Jr.