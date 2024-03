Pese a que los Juegos Olímpicos de París 2024 serán los primeros en lograr la paridad de género total entre atletas, en los últimos años se han producido otros avances considerables en el ámbito de la equidad en el deporte. Nuevas pruebas mixtas, mayor visibilidad de las competiciones femeninas, más mujeres entrenadoras y árbitras al más alto nivel...

Pero hay otra cuestión que aún tarda en ganar terreno: la menstruación.

Con razón, cada vez más atletas se han abierto a hablar sobre este tema, tan recurrente en sus vidas como mujeres, que ya no es tabú.

Desde el testimonio de la nadadora de la República Popular de China, Fu Yuanhui, en los Juegos Olímpicos de Río 2016, muchas deportistas de élite se han sincerado sobre el tema de la menstruación.

“De hecho, mi regla empezó anoche”, declaró Fu a la cadena china CCTV tras quedarse fuera del podio en la final del relevo estilos 4x100 metros femenino. “Así que me siento muy débil y muy cansada. Pero eso no es excusa. Al fin y al cabo, no nadé muy bien”.

Aunque los síntomas menstruales varían de una mujer a otra, este problema femenino ha empezado a manifestarse visiblemente en todos los ámbitos.