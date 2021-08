Ramírez Martínez relató cómo vivió la final y lo que significó esta presea luego de tanto trabajo y esfuerzo.

“Estoy super emocionada, en la prueba todos me comentan que al principio comencé un poco lenta y de repente apreté, metí la quinta velocidad y cerré con todo, ya al final te falta el aire, te faltan fuerzas, pero es ahí donde se saca la garra y el corazón, llegué a la meta y vi el tablero y no me la creía, hasta que volteé a ver a los entrenadores y me dicen ‘sí, es tuya, es tuya’, me quedé con el pecho atorado, de la emoción quería llorar, fue una emoción grandiosa. Yo siempre decía ay no, cuando yo gane una medalla cómo voy a llorar, voy a estar feliz, pero ahora sé que sí se llora de felicidad”, detalló.