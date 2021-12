19 de diciembre: Brooklyn Nets vs. Denver Nuggets; Atlanta Hawks vs. Cleveland Cavaliers; Philadelphia 76ers vs. New Orleans Pelicans

20 de diciembre: Toronto Raptors vs. Orlando Magic

21 de diciembre: Brooklyn Nets vs. Washington Wizards.

En el caso de los Cavaliers, en las últimas horas cinco de sus jugadores dieron positivo por Covid-19, incluido el pívot Jarrett Allen, con lo que suman siete casos.

Las figuras más destacadas en incorporarse al protocolo en las últimas horas son el base All-Star Trae Young (Atlanta Hawks) y el entrenador de Los Angeles Lakers, Frank Vogel.

(Con información NBA México)