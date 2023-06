Nicholas Petit-Frere, de los Tennessee Titans, está suspendido por los primeros seis juegos de temporada regular del equipo de la temporada 2023 por apostar en deportes que no son de la NFL en las instalaciones del club.

Rodgers, Berry y Taylor pueden solicitar la reincorporación al final de la temporada 2023. Los Colts renunciaron a Rodgers y Berry luego del anuncio de sus suspensiones indefinidas.

La política de apuestas prohíbe que cualquier persona en la NFL participe en cualquier forma de apuestas en cualquier club o instalación o lugar de la liga, incluidas las instalaciones de práctica, según la liga.

“La liga nos ha informado de la suspensión de Nick”, dijeron los Titans en un comunicado el jueves. “Creemos en Nick y sabemos que tiene un profundo respeto por la integridad del juego y nuestra organización. Continuaremos enfatizando a nuestros jugadores la importancia de comprender y adherirse a las reglas y políticas de la liga”.

Rodgers emitió un comunicado el 5 de junio diciendo que asume la “total responsabilidad” de sus acciones.

“Al abordar los informes actuales, quiero asumir toda la responsabilidad por mis acciones. Sé que he cometido errores y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para reparar la situación. Lo último que quería hacer era ser una distracción para la organización de los Colts, mis entrenadores y mis compañeros de equipo. He decepcionado a personas que me importan. Cometí un error de juicio y voy a trabajar duro para asegurarme de que esos errores se rectifiquen a través de este proceso. Es un honor. jugar en la NFL y nunca me lo he tomado a la ligera. Lamento mucho todo esto”.

Las suspensiones del jueves son el ejemplo más reciente de las medidas enérgicas de la NFL contra las apuestas entre los jugadores y otro personal de la liga.

El 21 de abril, la liga suspendió a los receptores de los Lions, Jameson Williams, Quintez Cephus, Stanley Berryhill y al profundo CJ Moore, y al ala defensiva de los Washington Commanders, Shaka Toney, por violar la política de apuestas de la NFL.

Williams y Berryhill recibieron suspensiones de seis juegos por apostar desde una instalación de la NFL en juegos que no son de la NFL. Cephus, Moore y Toney fueron suspendidos indefinidamente y pueden solicitar su reincorporación después de la temporada 2023. Los Lions liberaron a Cephus y Moore luego del anuncio de sus suspensiones.

Calvin Ridley incurrió en una suspensión indefinida el año pasado por apostar en juegos de la NFL durante la temporada 2021. El entonces receptor de los Falcons se perdió toda la temporada 2022 antes de ser reincorporado a la liga en marzo pasado. Ridley fue adquirido por los Jacksonville Jaguars a través de un intercambio con Atlanta mientras cumplía su suspensión.

(Con información de NFL)