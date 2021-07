“Estoy lista, ansiosa. La pelea es un hecho, viajamos el próximo lunes y me siento bendecida. Esa pelea era desde el 2020, no se hizo en su momento, se fue posponiendo, no estábamos dispuestos a tolerar más cambios, pero hicimos una larga preparación de meses y estoy muy comprometida”, comentó.

Katty Gutiérrez fue campeona por la Federación Internacional de Boxeo en 2011 y ya sabe lo que es meterse a la casa de su rival en una pelea titular, pues en noviembre de 2019 le arrebató el cinturón plata del CMB a Joana Pastrana por decisión dividida, en España.

“Sé que lo puedo hacer, sé que lo voy a hacer por eso me preparé, no voy a nada nuevo, sé lo que es esto, tengo mucha hambre, la misma que tuve la primera vez que me coroné, en ningún momento pensamos en la derrota, lo hice en España, fuimos contra todo y nos llevamos el triunfo”, recordó.