MÉXICO._ Al llegar el mes de diciembre, es una realidad que es una fecha especial para los amantes del futbol americano alrededor del mundo. No solo porque se comienzan a definir los Playoffs de la NFL y jugar duelos clave. Sino también por ‘la magia’ que representa la temporada de Bowls de la NCAA (National Collegiate Athletic Association), mejor conocida a nivel nacional como: ‘la Tazoniza’.

Se le conoce como Tazoniza a la temporada de Tazones o Bowls a nivel colegial en Estados Unidos, misma que es regida por la NCAA. Un periodo de tres semanas aproximadamente donde miles de aficionados se reúnen para celebrar a los mejores equipos del futbol americano colegial en la Postemporada.

Los Bowls cuentan con una historia de más de un siglo, y para la temporada actual se disputarán un total de 42, además del Juego por el Campeonato Nacional del College Football Playoff.

Aunque existen registros de campeones del futbol americano colegial que datan desde 1869, el primer Tazón o Bowl se disputó en 1902, conocido mundialmente como el Rose Bowl.

Este formó parte del festival del ‘Torneo de las Rosas’, que organizó el Valley Hunt Club en Pasadena, California. Esto con la intención de ‘compartir’ el agradable clima que se vive en el ‘estado dorado’ al final del año calendario, a diferencia de algunos lugares de Estados Unidos.

El Rose Bowl, también conocido como ‘el pionero de los Tazones’ o ‘el abuelo de los Tazones’, recibió su nombre debido a que forma parte del ‘Desfile de las Rosas’ en la ciudad de Pasadena. Mismo que actualmente se disfruta antes del partido definitivo entre dos de los mejores equipos universitarios de Estados Unidos.

El primer Rose Bowl (y por ende el primer Bowl) se disputó en 1902 entre el mejor equipo del Oeste, (siendo los locales) Stanford y su contraparte del Este: Michigan. No obstante, el partido terminó siendo una paliza de los Wolverines por 49-0, esto después de que los de California ‘se rindieron’ con ocho minutos aún por disputarse. Esto ocasionó que el Rose Bowl no se disputara durante 14 años, siendo reemplazado por carreras de carretas o incluso de avestruces, hasta que finalmente regresó en 1916.

Los principales Tazones de la NCAA

Posteriormente, durante la década de 1920, surgieron una serie de Tazones, mismos que sólo fueron disputados por algunos años, como el Forth Worth Classic, San Diego East-West Christmas Classic, Los Angeles Christmas Festival, Dixie Classic, entre otros. No obstante, fue hasta 1934 que surgieron algunos de los Bowls más importantes de la actualidad: Orange Bowl (Miami, Florida) y el Sugar Bowl (New Orleans, Louisiana). Dos años más tarde también se creó el Sun Bowl (El Paso, Texas).

Dichos Tazones se disputan hasta la fecha y son considerados algunos de los más emblemáticos en la historia del futbol americano colegial.

Para la década de los 90, estos Bowls empezaron a ser considerados para la Bowl Coalition (aunque el Rose Bowl se negó inicialmente), misma rotación que ayudaba a determinar a los campeones a nivel nacional. Cabe destacar que anteriormente se tomaba en cuenta las encuestas de Associated Press Poll y USA Today Coaches Poll para determinar a los campeones nacionales.

No obstante, fue hasta 1998 que se llegó a utilizar el Bowl Championship Series, formato que duró hasta 2014 y utilizaba un ranking realizado mediante un complejo sistema que tomaba en cuenta el Harris Interactive Poll y USA Today Coaches Poll para obtener a los dos mejores equipos del futbol americano colegial, mismos que se batirían en un duelo para decidir al campeón.

Actualmente, el Rose Bowl (Pasadena, California), Orange Bowl (Miami, Florida), Sugar Bowl (New Orleans, Louisiana), Cotton Bowl (Arlington, Texas), Peach Bowl (Atlanta, Georgia) y el Fiesta Bowl (Glendale, Arizona) son considerados los Tazones más importantes dentro de la temporada de la NCAA.

Del mismo modo, los aficionados del futbol americano los utilizan para conocer a algunas de las estrellas emergentes que formarán parte de la NFL en el futuro.

Los que disputarán el College Football Playoff 2023

Para 2014, se aprobó el formato de ‘los mejores cuatro equipos’ o Final Four, mismos que son elegidos mediante el ranking nacional y a esta Postemporada se le conoce como el College Football Playoff.

Para la temporada 2023, las Semifinales se llevarán a cabo entre Alabama Crimson Tide (4) y Michigan Wolverines (1) en el Rose Bowl, mientras que los Texas Longhorns (3) y los Washington Huskies (2) se llevarán los reflectores en el Sugar Bowl. Los ganadores de dichos duelos se medirán el próximo 8 de enero en el Juego por el Campeonato Nacional del College Football Playoff en el NRG Stadium de Houston, Texas.