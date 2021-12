En un comunicado muy contundente, la patronal del tenis profesional femenino dijo que era imposible pedir a sus atletas “que compitan allí cuando a Peng Shuai no se le permite comunicarse libremente y parece que se le ha presionado para que dé marcha atrás en sus acusaciones de abuso sexual.”

Steve Simon también dijo que estaba “profundamente preocupado” por los riesgos para sus tenistas y personal si los torneos seguían adelante. El presidente de la WTA pidió a los “líderes mundiales” que siguieran su ejemplo.

“La WTA hará todo lo posible para proteger a sus jugadoras”, dijo Simon. “Junto con nosotros, espero que los líderes mundiales sigan acudiendo para garantizar que se haga justicia con Peng y con todas las mujeres, independientemente de las consecuencias económicas.”

La WTA no tiene intención de detenerse ahí. La organización también reitera su petición de que se lleve a cabo una “investigación completa y transparente sobre las acusaciones de agresión sexual” formuladas por la ex número uno del mundo en dobles femenino contra el ex viceprimer ministro Zhang Gaoli.

EN CHINA QUIEREN PASAR LA PÁGINA

Silencio, pasamos la página de Peng Shuai, escribe nuestro corresponsal en Pekín, Stéphane Lagarde. Desde hace un mes, los guardianes chinos de Internet y los medios de comunicación vigilan todo lo que tiene que ver con el tenis y suprimen todo lo que pueda estar remotamente relacionado con la ex campeona de dobles del Abierto de Francia y de Wimbledon, y especialmente con el hombre al que acusa. El contraste entre el ruido que ha hecho la decisión de la WTA en las redes sociales censuradas en China y la ausencia de eco aquí es ensordecedor esta mañana.