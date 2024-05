¿Quién será el próximo entrenador de los Lakers?

Oficialmente, los Lakers todavía no han iniciado negociaciones con ningún entrenador, pero ya hay nombres que circulan como posibles reemplazos de Ham. Hoy en día, el que va tomando más fuerza es el de Phil Handy, quien lleva ya 8 años de trabajo como asistente en Los Ángeles -separados en dos etapas-, además de otras cuatro temporadas en las que también compartió plantel con LeBron James, en ese caso con los Cleveland Cavaliers.

Vale mencionar que Handy no tiene experiencia como entrenador principal, por lo que sería una apuesta similar a la de Ham, quien también traía referencias exclusivamente como asistente. En este caso, la ventaja del californiano de 52 años es que se trata de un hombre de la casa y que -se intuye- contaría con el visto bueno de James.

Otros dos nombres potables para los angelinos son los de Quin Snyder y Kenny Atkinson. En el segundo caso, ya fue entrevistado por Los Ángeles cuando terminaron inclinándose por Ham, por lo que evidentemente es del gusto de su directiva. Hoy, Atkinson trabaja como asistente de Steve Kerr en Golden State Warriors.

Snyder, por su parte, viene de comandar a los Atlanta Hawks en la última temporada y todavía tiene contrato allí, por lo que luce como una posibilidad más lejana.

Otros dos entrenadores con pasado junto a LeBron James como Ty Lue y Mike Brown también podrían entrar en la ecuación, pero al igual que Snyder, tienen contrato con LA Clippers y Sacramento Kings, respectivamente.

En tanto, la información de Shams Charania (The Athletic) suma dos nombres más a la mesa: Mike Budenholzer, campeón con los Bucks en 2021, y JJ Redick, ex jugador y actual analista en ESPN, quien además guarda una gran relación con LeBron e incluso comparten un nuevo podcast sobre el juego (“Mind the Game”).

(Con información de NBA)