Davis abandonó el partido de los Lakers vs. los Nuggets el 16 de diciembre con lo que se describió como una lesión en el pie derecho. Según Dave McMenamin de ESPN, Davis “experimenta molestias en el pie”, pero “hay esperanzas” de que la lesión no sea grave.

Davis sufrió la lesión en el primer cuarto mientras anotaba sobre Nikola Jokic en el poste. Davis salió cojeando tras realizar una bandeja invertida. Aunque permaneció en el partido hasta el entretiempo, Davis seguía con dificultades y se le notaba visiblemente afectado por las molestias. Fue descartado al comienzo del tercer cuarto.

¿Cuánto tiempo estará fuera Anthony Davis?

El domingo, Shams Charania de The Athletic anunció que se espera que Davis se pierda al menos un mes de acción debido a su lesión en el pie derecho.

Charania añadió que los Lakers están “preparándose para una ausencia indefinida”, lo que significa que no hay nada definido en el calendario para el ex jugador de New Orleans Pelicans.

Contar un mes desde el 16 de diciembre (cuando sufrió la lesión) significaría que Davis se perderá al menos 16 partidos para Los Ángeles - incluyendo su partido de Navidad contra Dallas Mavericks.

(Con información de NBA)