“Estoy agradecido por todo lo que me ha dado este juego: los grandes recuerdos, incluidos los altos y bajos y las amistades que he hecho y las guardaré para siempre. Le agradezco a Portland por elegir en el Draft a un niño flaquito de Texas, por darme la oportunidad. La ciudad de Portland me ha dado años inolvidables y siempre estará en mi corazón. Quiero agradecer también a los Spurs por recibirme en su familia y darme 5 divertidos años. Y por último, quiero agradecerle a Brooklyn. Me querían por mí mismo. En un juego que está cambiando mucho, me pidieron que llegara y haga lo que yo hago, lo que fue bueno para escuchar. Lamento que no durara mucho, pero definitivamente me divertí siendo parte de ese grupo”, escribió LaMarcus en su despedida, antes de un mensaje final.

“Nunca se sabe cuándo algo puede llegar a su fin, así que tienen que asegurarse de disfrutar todos los días. Realmente puedo decir que yo hice eso”.

(Con información de NBA México)