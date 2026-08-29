WOKING._ La escudería McLaren anunció la extensión de contrato de Lando Norris hasta finales de la temporada 2030, con una opción multianual para prolongar aún más su permanencia. El nuevo acuerdo reemplaza el compromiso anterior que vencía en 2027 y premia al piloto británico tras haber conquistado el Campeonato Mundial de Fórmula 1 en 2025. Como parte de las cláusulas del contrato, la escudería británica entregará a Norris uno de los chasis MCL39 con los que se coronó campeón en la campaña anterior, rompiendo una sequía de 17 años sin títulos de pilotos para la marca papaya.

Un legado ligado a la escudería papaya Norris, de 26 años, llegó a la estructura de Woking en 2017 como piloto de desarrollo y debutó como titular en 2019. A lo largo de 163 Grandes Premios disputados con el equipo —marca histórica dentro de la institución—, acumula 13 victorias, 18 pole positions y 48 podios, siendo pieza clave para la obtención de los campeonatos de constructores en 2024 y 2025. ”McLaren es mi casa y estoy muy contento de firmar un nuevo contrato para seguir con el equipo al menos hasta 2030”, declaró el monarca mundial. “Cuando comencé este viaje hace nueve años tenía claros mis objetivos: devolver a McLaren al frente y ganar campeonatos. Lo conseguimos, pero queremos más”.