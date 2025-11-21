Más deportes
Fórmula 1

Lando Norris se lleva la pole en un caótico Gran Premio de Las Vegas

El británico dominó la Q3 bajo lluvia y partirá primero, seguido por Verstappen y Sainz en una clasificación marcada por tensión y estrategia
Noroeste/Redacción
21/11/2025 22:20
LAS VEGAS._ La clasificación del Gran Premio de Las Vegas 2025 ofreció un espectáculo lleno de dramatismo y cambios constantes, con Lando Norris asegurando la pole position tras imponerse en la Q3 pese a un patinazo en el Strip. El piloto de McLaren encabezará la parrilla, escoltado por Max Verstappen y Carlos Sainz, confirmando la intensa lucha entre los contendientes al título.

La sesión inició con lluvia persistente, obligando a los equipos a ajustar estrategias y extremar precauciones. Lewis Hamilton fue uno de los más afectados y quedó eliminado en la Q1, mientras que George Russell sorprendió al liderar momentáneamente en las primeras vueltas.

En la Q2, Norris marcó un tiempo de 1:53.302, seguido de cerca por Oscar Piastri y Sainz. La zona de eliminación dejó fuera a nombres importantes como Hulkenberg, Stroll, Ocon, Bearman y Colapinto, reflejando la dureza de la competencia.

La Q3 fue frenética: con la pista en mejores condiciones, algunos pilotos apostaron por neumáticos intermedios. Verstappen estuvo cerca de arrebatar la pole, pero pequeños errores lo relegaron al segundo puesto. Norris, en cambio, mantuvo la calma y selló el tiempo decisivo.

El cierre dejó a Russell, Lawson y Alonso completando el top 5, en una clasificación que evidenció la paridad y la emoción del trazado urbano de Las Vegas.

La pole de Norris confirma el momento dominante de McLaren en el campeonato y anticipa una carrera nocturna vibrante, donde cada milésima será crucial en el icónico Strip.

GRAN PREMIO DE LAS VEGAS

Fecha: Sábado 22 de noviembre

Pista: Las Vegas Street Circuit

Hora: 21:00 horas de Sinaloa (22:00 del centro de México)

Transmisión: Sky Sports a través de la app de Izzi y F1 TV

