MAZATLÁN._ El tema del aumento de los índices de los contagios Covid-19 afectó un poco a la asistencia de jugadoras al Try Out organizado por Las Plebes Basketball Club , en las instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica 5 .

“Nos afectó un poco el tema de la pandemia, algunas jugadoras no pudieron venir para el Try Out Nacional porque algunas de ellas habían dado positivo y otra por un compromiso, sin embargo, a ellas se les va a invitar a venir a ganarse un lugar en la pretemporada tentativamente a iniciar ya sea el 24 y 31 de este mismo mes de enero”, externó Emir Audelo, presidente de Las Plebes Basketball Club.