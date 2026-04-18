$!LeBron guía a Lakers en triunfo sobre Rockets en el arranque de los Playoffs

Los Ángeles Lakers pegaron primero en la serie de primera ronda del Oeste al vencer 107-98 a los Houston Rockets, en un duelo marcado por las ausencias de Luka Doncic y Austin Reaves, pero también por el liderazgo de LeBron James, quien asumió el mando y apareció en los momentos clave para encaminar a su equipo al 1-0.

El partido comenzó parejo, con Houston compitiendo gracias a Amen Thompson, Alperen Sengun y Reed Sheppard, pero los Lakers encontraron respuestas colectivas con Luke Kennard, Deandre Ayton, Rui Hachimura y Marcus Smart, acompañando a LeBron en una ofensiva paciente y efectiva.