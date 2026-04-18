$!LeBron guía a Lakers en triunfo sobre Rockets en el arranque de los Playoffs

Los Ángeles Lakers pegaron primero en la serie de primera ronda del Oeste al vencer 107-98 a los Houston Rockets, en un duelo marcado por las ausencias de Luka Doncic y Austin Reaves, pero también por el liderazgo de LeBron James, quien asumió el mando y apareció en los momentos clave para encaminar a su equipo al 1-0.
El partido comenzó parejo, con Houston compitiendo gracias a Amen Thompson, Alperen Sengun y Reed Sheppard, pero los Lakers encontraron respuestas colectivas con Luke Kennard, Deandre Ayton, Rui Hachimura y Marcus Smart, acompañando a LeBron en una ofensiva paciente y efectiva.
El quiebre llegó en el tercer cuarto, cuando Los Ángeles aprovechó pérdidas y rebotes para abrir una diferencia de nueve puntos que ya no soltó. En el cierre, LeBron volvió a aparecer con triples y jugadas de experiencia, mientras Kennard y Hachimura aseguraban la renta.
El marcador final de 107-98 reflejó un triunfo sólido de unos Lakers que, pese a las bajas, mostraron oficio y control en los momentos de mayor tensión. La serie continuará con el Juego 2 en Los Ángeles, donde buscarán ampliar su ventaja.