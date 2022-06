LeBron James entra en la discusión de ser el mejor jugador de todos los tiempos en su deporte. Sobre lo que no hay debate es que es el más millonario en la NBA actual.

La figura de Los Ángeles Lakers, que en el último año embolsó 121.2 millones de dólares, cumplió con uno de sus grandes objetivos. En 2014, en una entrevista con GQ, había explicado que era “una meta”. Y agregó: “Quiero maximizar mi negocio lo más que pueda”. Ahora deberá plantearse otros desafíos.

El grueso de su dinero no lo logró con los contratos (385 millones en Cleveland Cavaliers, Miami Heat y los Lakers), sino fuera de la cancha. Es embajador de marcas de poder como Nike, AT&T, PepsiCo y Walmart. También creó la productora de cine y televisión SpringHill. Con esta llevó a cabo la película de Space Jam que protagonizó y está realizando el documental de HBO What’s My Name: Muhammad Ali. Es el mayor accionista.