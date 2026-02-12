Si al ser humano que está en desarrollo y crecimiento se le da una cultura de prevención en su salud mediante la actividad física (recuerde que esta es la “medicina” más barata y efectiva), las lesiones por subreuso no le afectarían.

Amigo lector de Noroeste, se comentó que los niños son entes que se encuentran en desarrollo y crecimiento, que están cursando por etapas sensibles, y estas van desde la concepción hasta los 16 a 22 años, si no lo sabía.

A partir de que lea esta columna, aprenda a cuidarse usted, pero a los suyos que están en formación debe de investigar a quién se los confía, qué estudios tiene, y si tiene experiencia en estas edades mejor, pero que aplique sus conocimientos con ética (que de hacer daño, por no perder a un cliente, recuerde que si estudió una licenciatura en cultura física es porque primero cuidará la integridad del entrenado al costo que se tenga que dar).

Recuerde que las autoridades solo hacen programas desde el escritorio, pero eso solo son buenas intenciones que a lo mejor puede que den resultados, pero cuando se aplica todo el rigor del método científico, el que saldrá beneficiado es el entrenado.

Solo recuerde que en esta vida existen tres “entes” que nos pueden dar alguna dirección, y es libertad en nosotros si nos sirve o no. Estas son la Biblia, en esta hay que creer, porque todo es por fe. Otra es la ciencia, aquí si hay que investigar, ya que la hipótesis (o lo que se piensa) se tiene que echar mano del método científico para demostrar que es cierto, y ser éticos para no dar sesgos. La ultima y la más cruel (algunos caen en sus redes), algunos aseguran que es el arte de decir 98% de incoherencias y hacer que las crean para beneficio del político, pero a esta última no haga caso. Usted vale mucho.

Si al ser humano que está en desarrollo y crecimiento se le da una cultura de prevención en su salud mediante la actividad física (recuerde que esta es la “medicina” más barata y efectiva), las lesiones por subreuso no le afectarían, pero si se le da una falsa ilusión de que la cantidad debe sobrepasar la calidad, se estará induciendo al individuo a ser exagerado en el realizar actividad física sea esta deportiva o no, y al exagerar vienen las alteraciones en las diferentes estructuras, aparatos y sistemas que se encuentran en crecimiento y desarrollo.

Al infante que se le indicará una carga física, se debe tomar en cuenta la edad ósea, edad cronológica, peso, estado de salud, etcétera. De no tener un diagnóstico preciso y dar cargas físicas “al ahí se va”, se pueden causar lesiones por micro traumatismos, por sobreuso. Por ejemplo, en un estudio de 100 niños y adolescentes se presentaron lesiones; en 20 hombres y en ocho mujeres.

En otro estudio en natación se presentó problema en manguito de los rotadores, en este último estudio la causa se le atribuyó a un desequilibrio de la flexibilidad y de la fuerza en el hombro lesionado, con una pérdida de la rotación interna en abducción de 90 grados y un aumento de la rotación externa. Estos hombros tenían estructuras anteriores laxas y estructuras posteriores fijas, factores que también representan una tendencia a la subluxación anterior.

En el niño cuando sufre una lesión, ya sea a nivel de tejido blando o hueso en desarrollo, se tiene que el mínimo común denominador en que casi el cien por ciento de los pacientes registran errores de sobreuso en el entrenamiento. Las articulaciones más afectadas son la rodilla, codo, iliaco, muñeca, hombro. Toda afección va a ir de acuerdo a la articulación o estructura que sea más solicitada.

Otro estudio que se realizó en niños y niñas fue el de la tuberosidad anterior de la tibia, donde los infantes que tenían sobrecarga en sus entrenamientos y solicitaban la rodilla en forma repetida, al igual que el tendón rotuliano en su inserción distal, la tuberosidad anterior de la tibia sufría de esclerosis de la misma. Así que todas estas alteraciones en su corrección es el descanso.