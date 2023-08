CULIACÁN._ Con tres medallas de oro, el ex olímpico en Tokio 2020, Jorge Adán Cárdenas Estrada, encabezó la participación de la delegación de Sinaloa en el Campeonato Nacional de Levantamiento de Pesas de Primera Fuerza, evento Clasificatorio para el Mundial de Qatar 2023, Panamericano de Venezuela Sub 17 y Sub 15, y Mundial Sub 20 en Guadalajara.

El popular “Chino” Cárdenas, en la división de los 73 kilos, logró levantar 140 kilogramos en arranque para su primer oro, posteriormente 170 kilos para su segunda dorada, sumando un total de 310 kilos y también su tercera presea de primer lugar.

Orlando Aldair Sánchez fue otro de los que logró par de oros y una plata. La presea plateada la obtuvo en arranque con 146 kilos, pero en envión se quedó con la de oro con 195 kilos, para un total de 341 kilogramos y también la presea dorada.

Otro de los que logró medalla de oro fue Jorge Luis Huie Camacho, en los 96 kilos, en arranque con 151 kilogramos.

Roberto Cruz se quedó con la presea de bronce en arranque con 129 kilogramos.

Logra Edzia Rivas pase al Panamericano

Edzia Yamileth Rivas Ríos logró su clasificación al Panamericano Sub 15 en Caracas, Venezuela, del 16 al 23 de agosto, al conquistar tres medallas de oro.