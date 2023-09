“Lo que dijo es completamente inaceptable. Si bien decimos que no hay lugar para ningún tipo de discriminación, dentro de este deporte, que no debería haber lugar para ello, tener líderes y personas en su posición, haciendo comentarios como este, no es bueno para nosotros para avanzar. Creo que simplemente resalta el trabajo que hay que hacer.

“Esto no es algo por lo que simplemente te disculpas y todo estará bien. Creo que es necesario hacer más. Los equipos, cuando han tenido personas que hacen comentarios así, generalmente los cesan o los citan y dicen que no apoyan ese tipo de cosas; por eso, es interesante que (en Red Bull) no lo hayan hecho en este caso. No es mi equipo. Muestra lo importante que es que sigamos haciendo el trabajo que intento hacer en el deporte. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer para asegurarnos de que este sea un entorno más inclusivo”, compartió el siete veces campeón de Fórmula 1 a Sky Sports.

Cabe recordar que Lewis Hamilton lucha contra la discriminación y el racismo a través de su campaña ‘We Race as One’.