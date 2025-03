Liam Lawson, el piloto neozelandés que reemplazó a Sergio ‘Checo’ Pérez en Red Bull, volvió a tener una actuación decepcionante en la clasificación del Gran Premio de China 2025. Lawson fue eliminado en la Q1 y quedó último, lo que lo obligará a largar desde el fondo de la parrilla en la carrera del domingo.

Tras su mala actuación, Lawson reconoció sus errores en la conferencia de prensa: “Con el tiempo llegará, pero no tengo tiempo”. Estas palabras no cayeron bien en el seno de Red Bull, donde Helmut Marko, asesor del equipo, no ocultó su descontento.

“Tiene razón. Fue decepcionante y tenemos que analizarlo todo, luego ya veremos. Todo depende del rendimiento y él no cumplió”, señaló Marko. El ejecutivo también comparó el desempeño de Lawson con el de Yuki Tsunoda, su ex compañero en AlphaTauri (ahora Racing Bulls), y destacó que el coche de Red Bull es más difícil de conducir.

“Si nos fijamos en Liam en Racing Bulls, en realidad era bastante similar a Yuki. Creo que no había mucha diferencia entre ellos. De lo contrario, por supuesto, el equipo no tomaría esa decisión de poner a Liam. Y ahora, de repente, esa diferencia es muy grande (con Max Verstappen) y además ellos (Racing Bulls) están muy cerca de mí, así que eso te dice algo”, agregó Marko.

Por su parte, Christian Horner, director de Red Bull, también fue cuestionado sobre el rendimiento de Lawson. Ted Kravitz, reportero de Sky Sports, le recordó que el objetivo de reemplazar a Checo Pérez era tener un piloto más rápido.

“No liquidaste a Checo por esto, ¿verdad? El punto era reemplazarlo por un piloto más rápido”, dijo Kravitz. Horner respondió que “lo analizarán y tratarán de tener un mejor carro para la carrera”.