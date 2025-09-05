$!Ligas Imdem impulsan el desarrollo deportivo en Mazatlán con torneos clasificatorios rumbo a la Olimpiada Nacional

MAZATLÁN._ Con el objetivo de fortalecer el deporte competitivo en el municipio, el Instituto Municipal del Deporte de Mazatlán (Imdem) llevó a cabo una reunión preparatoria con los coordinadores de las ligas de beisbol 5 y tenis de mesa, previo al arranque de la temporada Clausura 2025. Ambas disciplinas serán clasificatorias para la Olimpiada Nacional, lo que les otorga un papel clave en el ciclo deportivo Conade 2025-2026.

La junta fue encabezada por el coordinador de Promoción Deportiva, José Ontiveros Peñuelas, quien se reunió con Isaac Rodríguez Estrada (beisbol 5) y Kevin Cisneros Navarro (tenis de mesa), para revisar el anexo técnico y definir estrategias de crecimiento en el puerto.