$!Ligas Imdem impulsan el desarrollo deportivo en Mazatlán con torneos clasificatorios rumbo a la Olimpiada Nacional

MAZATLÁN._ Con el objetivo de fortalecer el deporte competitivo en el municipio, el Instituto Municipal del Deporte de Mazatlán (Imdem) llevó a cabo una reunión preparatoria con los coordinadores de las ligas de beisbol 5 y tenis de mesa, previo al arranque de la temporada Clausura 2025. Ambas disciplinas serán clasificatorias para la Olimpiada Nacional, lo que les otorga un papel clave en el ciclo deportivo Conade 2025-2026.
La junta fue encabezada por el coordinador de Promoción Deportiva, José Ontiveros Peñuelas, quien se reunió con Isaac Rodríguez Estrada (beisbol 5) y Kevin Cisneros Navarro (tenis de mesa), para revisar el anexo técnico y definir estrategias de crecimiento en el puerto.
“Vamos a redoblar esfuerzos en escuelas y zonas rurales para que más niños y jóvenes se acerquen, se diviertan y descubran su potencial”, expresó Ontiveros.
Los entrenadores de Selección Mazatlán también presentaron propuestas para fomentar la participación juvenil en ambas disciplinas, buscando que el deporte se convierta en parte esencial de su formación.
Ontiveros destacó que una de las prioridades encomendadas por la directora del Imdem, Fabiola Judith Verde Rosas, es acercar a la niñez y juventud al deporte competitivo mediante las Ligas Imdem, donde los atletas pueden aplicar lo aprendido en sus entrenamientos y desarrollarse integralmente.
La temporada Clausura 2025 iniciará el 12 de septiembre y contará con sedes como la Unidad Deportiva Sahop y el Salón de Usos Múltiples del Imdem. Las inscripciones son gratuitas y están abiertas para categorías infantiles y juveniles.