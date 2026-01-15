$!Listo, calendario de la etapa estatal de la Olimpiada Nacional Conade 2026

MAZATLÁN._ El Instituto Sinaloense de Cultura Física y Deporte publicó el calendario oficial para las competencias de la etapa estatal de la Olimpiada Nacional Conade 2026. Según la agenda publicada por el Isde, el municipio de Culiacán recibirá 27 disciplinas, Ahome será sede de tres más, mientras que Mazatlán recibirá ocho deportes, bajo la coordinación del Instituto Municipal del Deporte Mazatlán. Cabe aclarar que la designación de la sede del futbol, el más popular en México y el estado, aún está por definirse.

El registro para los atletas que participarán será del 27 al 30 de enero, mientras que la primera semana de competencias se llevará a cabo del 4 al 7 de febrero, la segunda del 10 al 14 de febrero, la tercera del 18 al 21, cerrando la etapa con la segunda revisión de tiro con arco, los días 13 y 14 de marzo. Este año, el calendario de competencias de la Olimpiada Nacional organizado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte sufrirá un adelanto de fechas, debido a la llegada de la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026, por lo que las finales terminarán en mayo.