Listo, calendario de la etapa estatal de la Olimpiada Nacional Conade 2026

Mazatlán recibirá ocho disciplinas, Culiacán, 27, y Ahome tres, en 13 días de intensa actividad en el proceso selectivo a la etapa regional, a partir del 4 de febrero
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
15/01/2026 14:54
15/01/2026 14:54

MAZATLÁN._ El Instituto Sinaloense de Cultura Física y Deporte publicó el calendario oficial para las competencias de la etapa estatal de la Olimpiada Nacional Conade 2026.

Según la agenda publicada por el Isde, el municipio de Culiacán recibirá 27 disciplinas, Ahome será sede de tres más, mientras que Mazatlán recibirá ocho deportes, bajo la coordinación del Instituto Municipal del Deporte Mazatlán. Cabe aclarar que la designación de la sede del futbol, el más popular en México y el estado, aún está por definirse.

$!Listo, calendario de la etapa estatal de la Olimpiada Nacional Conade 2026

El registro para los atletas que participarán será del 27 al 30 de enero, mientras que la primera semana de competencias se llevará a cabo del 4 al 7 de febrero, la segunda del 10 al 14 de febrero, la tercera del 18 al 21, cerrando la etapa con la segunda revisión de tiro con arco, los días 13 y 14 de marzo.

Este año, el calendario de competencias de la Olimpiada Nacional organizado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte sufrirá un adelanto de fechas, debido a la llegada de la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026, por lo que las finales terminarán en mayo.

$!Listo, calendario de la etapa estatal de la Olimpiada Nacional Conade 2026

DISCIPLINAS POR MUNICIPIO

- MAZATLÁN

Del 18 al 21 de febrero

Ciclismo de Montaña, Aguas Abiertas, Skateboarding, Ciclismo Contrarreloj, Surfing, Triatlón, Ciclismo Freestyle y Ciclismo de Ruta

- CULIACÁN

Del 4 al 7 de febrero

Karate, Baloncesto, Tiro Deportivo, Ajedrez, Frontón, Tenis, Voleibol de Playa, Handball, Levantamiento de Pesas, Luchas Asociadas, Judo, Baloncesto 3x3, Tenis de Mesa y Patinaje de Velocidad

Del 10 al 14 de febrero

Voleibol, atletismo, Ciclismo de Pista, Taekwondo, Boxeo, Softbol, Beisbol, Ciclismo BMX y Boliche

Del 18 al 21 de febrero

Bádminton, Gimnasia artística varonil, primer chequeo de Tiro con Arco y Beisbol 5

13 y 14 de marzo

Segundo chequeo de Tiro con Arco

- AHOME

20 y 21 de febrero

Escalada, Breaking y Gimnasia Artística femenil

