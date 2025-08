Listo el Nacional de Caddies

Todo se encuentra listo y con una buena cantidad de reportes de diferentes rumbos de la República Mexicana, de caddies de diferentes lugares que estarán presentes en a edición número 38 del Torneo Nacional de Caddies que en esta ocasión se efectuará del 19 al 21 del presente, claro está, en el sitio ya acostumbrado, el campo de El Cid Resorts.

FORE. – Muy buenos días estimados lectores, de nuevo por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de la semana en el deporte de los bastonazos... no sin antes hacer mención a la estricta vigilancia que se ha ejecutado en nuestra ciudad, en defensa de los visitantes que a carretadas prácticamente han invadido sobre todo, los fines de semana a este paradisiaco puerto... Los visitantes han invadido las playas y eso significa ni más ni menos que una derrama interesante en los sectores productivos. Un alivio a la economía mazatleca, sin lugar a dudas, aunque eso signifique más tiempo en nuestros recorridos cotidianos... pero eso se compone saliendo un poco más temprano a nuestras citas, lo que no todo mundo acostumbra y no es raro ver a bólidos que nos rebasan por todos lados y nos quedemos contemplando la manera zigzagueante de tratar de llegar más rápido a sus destinos... que sea para bien, y qué bien que las autoridades de todos los niveles tengan prácticamente blindados los accesos a Mazatlán, así como la misma ciudad...

DECESO. – Una vez más, deseamos expresar nuestro pesar por el sensible deceso de un amigo nuestro, que nos demostró su don de gente y trato amable.

Procedente de Michoacán, integró junto a sus hermanos Luis, Roberto, Rogelio y Toño, el Grupo Adán y Family, en algún momento formamos parte de la familia que se formó con el funcionamiento de una discoteca en la que prestaron sus servicios musicales por buen trecho y de ahí nació una amistad que hasta el momento prevalece con el resto de sus hermanos ya que Adán partió al seno del creador.

Nuestro sensible pesar al resto de la familia, sabemos que el grupo sigue deleitando los oídos de los mazatlecos y de los mexicanos, mientras Adán formaba parte de otro grupo ya que su versatilidad era tal que ellos mismos pasaban a interpretar diferentes instrumentos musicales.

Fueron pioneros de la conversión de un grupo a mariachi y así juntos en ocasiones interpretamos varias melodías de famosos, entre otros, El Rey, del guanajuatense José Alfredo Jiménez.

Qué tiempos aquellos, pero el padre tiempo no perdona y por ello es que, tarde o temprano, habremos de cobrar ese boleto que se nos regaló desde el momento en que arribamos a este mundo.

Descansa en paz, amigo Adán... que diosito te acompañe y reciba en su seno... abrazo solidario a su apreciable familia...

LOS CADDIES. – Todo se encuentra listo y con una buena cantidad de reportes de diferentes rumbos de la República Mexicana, de caddies de diferentes lugares que estarán presentes en a edición número 38 del Torneo Nacional de Caddies que en esta ocasión se efectuará del 19 al 21 del presente, claro está, en el sitio ya acostumbrado, el campo de El Cid Resorts.

Nos fuimos de espaldas por la cantidad de reservaciones que tienen hasta este momento, 280 pero nos menciona nuestro amigo el Gordo Ruiz que de ahí pudiera ser que se tenga al darse cancelaciones de último momento, pero se tiene la certeza que andará por el mismo rumbo del año pasado, 233 asistentes.

Fue una cifra sin precedente, con la variante de que a estas alturas se tenían 170 reservaciones y al final de cuentas, llegaron los ya referidos 233.

La fama ha trascendido en torno a este evento, como que todo mundo quiere venir a Mazatlán y a la vez, llevarse la parte gruesa de la bolsa de 150 mil pesos que se distribuye entre los mejores al darse la calificación los primeros dos días.

El torneo, como es costumbre ya, alberga a jugadores en dos categorías, masters para menores de 55 años y la categoría senior para los mayores a 55...

En el caso de los seniors la bolsa a repartir conlleva una cantidad de 1500 pesos de cada inscripción distribuida entre los mejores 20... dependiendo la asistencia...

Un evento que habrá de reunir indudablemente a alrededor de 250 jugadores, así se predice y que además, porta consigo a familias enteras que viajan junto con los caddies a pasar una semana en nuestras playas.

Turismo deportivo puro, pues...

Bueno, por esta semana aquí le paramos, pásela bien que nada le cuesta. Saludos cordiales... hasta la semana venidera diosito mediante...