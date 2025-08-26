FORE. – Muy buenos días estimados lectores, de nuevo por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de la semana en el deporte de los bastonazos...

HOSPITAL MARINA MAZATLÁN. – El Torneo de Golf del Hospital Marina Mazatlán que en su novena edición se efectuará en los links de El Cid Resorts viene con todo, ya que el comité organizador optó por aumentar la premiación, así como los obsequios que se llevaran los asistentes a la justa programada para realizarse los días 10 y 11 de octubre del presente.

Un automóvil al hole in one, así como un carrito de golf son de los principales premios que se entregarán al final de la justa programada para el sábado 11 de octubre por ahí de las 7 de la tarde, al finalizar los 18 hoyos de recorrido.

De la misma manera, se entregarán cuando menos 7 premios a los hacedores de las mejores aproximaciones al hoyo en los cuatro pares tres, premios a los tres primeros lugares de las dos categorías que se han propuesto, entre ellas la libre, así como de médicos o personal ligado a los centros de asistencia médica de cualquier clase, incluyendo farmacias, centros hospitalarios, consultorios, etc.

Para el efecto, se estableció que el formato a utilizar será a gogó por parejas con hándicaps al 20% derivado de la suma de los hándicaps de la pareja integrada, pero en caso de que algún jugador no tenga su compañero determinado, ahí se les integrará con alguna otra persona que se haya quedado sin compañero.

El límite de jugadores que se recibirá será de 138, y hasta el momento ya se tiene una buena cantidad de jugadores que han reservado y pagado su participación que tendrá un costo de 4 mil pesos.

Ya se han enviado las invitaciones para el efecto, así como las convocatorias con las que se regirá el evento. El jueves 10 será el cóctel de bienvenida y el torneo de putter y el sábado a partir de las 10 de la mañana habrá actividades como clínica de golf, la ceremonia de inauguración y las salidas a jugar y definir los premios establecidos.

CAMPESTRE INDEPENDIENTE. – Como ya es una tradición, el Club Campestre de Mazatlán tendrá este sábado 13 de septiembre la realización de su Torneo de la Independencia que en esta ocasión será con formato individual, en dos categorías, libre y senior, el recorrido será a 18 hoyos par tres.

Los premios que se han adoptado y se entregarán al final en el desarrollo de una cena, son en efectivo hasta cinco lugares en cada uno de los 18 hoyos a una distancia máxima de 140 yardas.

Cada jugador participará con su hándicap registrado, eso por lo que corresponde a la integración en su categoría de acuerdo a la edad, ya que la libre será para jugadores hasta 59 años y senior de 60 años en adelante.

Cada jugador podrá allegarse sólo un premio en cada hoyo, pero también se han establecido premios para los ocupantes de los tres primeros lugares en cada categoría, también en efectivo.

El límite se jugadores será de 54 y el costo de inscripción será de 1900 pesos.

Yo ya estoy registrado, y tú, ¿cuándo?... no te lo pierdas...

NETO FELTON. – La semana anterior nos fuimos a par de eventos que tuvieron desarrollo, ambos en El Cid Resorts.

El sábado, poco más de 70 jugadores participamos en una convivencia para celebrar los 71 años de existencia de nuestro amigo Neto Felton y en el que más de la mitad de los jugadores se fueron con un presente, ya que en principio se repartieron 8 lugares para las aproximaciones en los cuatro pares tres que se jugaron, así como a la pareja que quedó al final de cuentas en primer lugar y que resultaron Johny Sterling y Checo Pelayo.

32 jugadores recibieron premio por su subida al green, pero lo más importante vino con las rifas que se realizaron en la comida premiación y que terminó con las tradicionales mañanitas, pastel y abrazos para el festejado.

Un gran evento, muy divertido y que indudablemente sentó un precedente para el año próximo.

Nuestro grupo, integrado por Alejandro, Juan, Sergio, Víctor, Rodrigo y un servidor, la verdad que nos divertimos de principio a fin, que incluso pasado por agua, no disminuyó el gran ambiente que se formó y que culminó en la comida en Camino al Mar.

Felicidades, Neto.

Y hasta aquí, esta semana aquí le cortamos, pásela bien que nada le cuesta. Saludos cordiales... hasta la próxima, diosito mediante...