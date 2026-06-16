Listo el torneo Día del Padre

FORE! – Muy buenos días, estimados lectores, una vez más por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de nuestro entorno, no sin antes extender nuestra felicitación para los sufridos reyes del hogar con motivo de la celebración, el próximo domingo del Día del Padre que, por cierto, tendrá actividad este sábado en las instalaciones del Club Campestre de Mazatlán, lo que comentaremos aparte, pero desde este momento, vaya nuestra sincera felicitación para todos los papás del universo... Y a festejarlo como se debe... Abrazo fuerte...

DÍA DEL PADRE. – Tal como lo hemos previsto, el torneo del Día del Padre que se organiza año con año en las instalaciones del Club Campestre de Mazatlán, nos reporta a punto de llenarse con la presencia del alrededor de 90 jugadores que estarán en una sola salida este sábado en punto de la 1:30 de la tarde para la disputa de los mejores lugares que serán dotados con interesantes premios, especialmente las mejores aproximaciones a los hoyos pares tres.

El evento se realizará en dos categorías, la Libre y la padres e hijos con tercias que serán integradas en el caso de padres e hijos, con cuando menos dos integrantes de una familia o bien los tres, que pueden ser padre, hijo y nieto, padre e hijo y hermano o bien el tercero sólo como acompañante, hay una variedad de combinaciones son las que puede integrarse una tercia, para más informaciones al respecto con Paty o Agustín en el Campestre.

Pero eso no será mucho problema en virtud de que la lista de jugadores esperados está a punto de llenarse, con lo que sólo se esperará el momento en que se dé la salida a los jugadores para el inicio del recorrido de los 18 hoyos programados y al final del mismo, el reparto de los premios que serán para los tres primeros lugares en padres e hijos y para los dos mejores en la libre, así como a los mejores acercamientos a la bandera en hoyos por definir.

Como se menciona, ya hay bastantes jugadores listos para el arrancón de las actividades, como se señala, este sábado en punto de la 1:30 de la tarde...

Pero antes, a eso de la 1 de la tarde, y de acuerdo con la autorización del comité organizador, los integrantes del Campestre así como los que formamos parte del grupo que nació bajo los auspicios de Sergio Escutia y Jaime González, procederemos a la entrega de un reconocimiento, como homenaje a nuestro partner Sergio Escutia, recientemente fallecido, pero que, por petición de nuestro amigo Alejandro Morales, parte del Club Los Achires de Guamúchil, procedimos a solicitar la inclusión en este torneo. Lo que fue autorizado.

Así pues, el programa completo para la realización del Torneo del Día del Padre en el Campestre será iniciando a la 1 de la tarde con el homenaje a Sergio Escutia, a la 1:30 la salida para los jugadores y alrededor de las 6:30 inicia la comida premiación...

Un buen programa que, desde luego, no nos perderemos, ya que incluso formamos parte de la organización del homenaje a mi partner Sergio, sobre todo...

Pero aquí surgió una noticia no muy agradable, el hecho de que Alejandro Morales, de quien surgió la idea del homenaje a Sergio, no podrá estar presente por motivos de trabajo, por lo que extrañaremos su presencia.

Para bien, mi estimado Alejandro y aquí nos llegó a la mente una frase que publicamos en uno de nuestros folletos: Si el golf interfiere en tu trabajo... deja el trabajo...

Un consejo, que algunos lo han aceptado y aprovechado...

Mientras tanto, esperamos la noticia de la celebración del Torneo del Día del Padre en El Cid, lo que no nos ha llegado, pero estaremos al pendiente por lo que pudiera efectuarse y si acaso lo organizarán.

¿Qué onda mi partner Rodolfo?

Nos haremos presentes en el campo El Cid para platicar al respecto y si tienen alguna información al respecto y obviamente, publicarla en nuestro espacio que nos brinda Noroeste Mazatlán.

Como siempre, no hay compromiso por la publicación, sólo el hecho de que, por nuestra parte, estamos para servir en lo que concierne a la publicación y fomento de los eventos derivados de la práctica del golf.

ESTRELLA DEL MAR.- Y por rumbos del precioso escenario que significa Estrella del Mar, se anuncia la celebración del Torneo de la Amistad que año con año se organiza con miras a que los socios de Estrella convivan con invitados.

Ya investigaremos la convocatoria y se las daremos a conocer, hay premios muy atractivos...

Es un compromiso...

Y hasta aquí, espero en Diosito nos permita que nos encontremos la próxima semana... mientras tanto, cuídese mucho, que nada le cuesta... Hasta la próxima... y que diosito me los bendiga....