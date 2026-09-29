Listo, Torneo del Hospital Marina

FORE! – Muy buenos días, estimados lectores, una vez más por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de nuestro entorno, pero antes, nuestras sinceras felicitaciones para nuestro amigo Pepe Velasco, con motivo de que su hijo Jerónimo accedió a par de campeonatos en menos de una semana en la máxima categoría del tenis porteño. El primero fue en la Copa Amstel efectuado en las canchas de El Cid Resorts y el segundo en la realización del Torneo de Tenis Bajo Techo celebrado en las canchas duras del Club Deportivo Muralla.

Jerónimo estará este fin de semana en otro gran evento que se efectuará en El Cid precisamente este fin de semana. Las acciones se inician mañana jueves para continuar este fin de semana. Se trata de un evento con carácter de Nacional que pinta bastante difícil, ya que se han reportado raquetas de muchísima calidad, precisamente procedentes de Querétaro, bien conocidos por la calidad que se juega en esa entidad...

Mucha suerte Jerónimo que tiene en proyecto acudir a una invitación en tierras del Tío Sam, dentro de las actividades de la ITF, como quien dice, pinta para algo grande.

Eso esperamos...

HOSPITAL MARINA MAZATLÁN. – Todo se encuentra listo para el desarrollo en las instalaciones de El Cid Resorts, de la décima edición del Torneo Anual de Golf del Hospital Marina Mazatlán, que inicia este viernes a partir de las 10 de la mañana.

Ya están listos para recibir a los poco más de 100 jugadores que tendrán acción los dos días de competencia, aunque el primero, el viernes, será de práctica y a realización de los torneos de putt y el shoot out, que también tienen interesantes premios para los cuatro mejores en cada uno de los eventos.

Para el torneo de putt habrá premios para los ocupantes de los cuatro primeros puestos, como el caso de 5 mil, 3 mil y 2 mil pesos para los tres primeros lugares, así como un certificado para green fee para el cuatro puesto, mientras que en el shoot out será 5 mil pesos al primer lugar, un bastón para el segundo y dos certificados para dos green fees para jugar en El Cid para tercer y cuarto puestos.

Y el sábado, la definición de los mejores acercamientos a la bandera con premios en efectivo y un asador weber, un automóvil último modelo y dos carritos de golf para los presuntos hacedores de hole in one en tres hoyos diferentes, así como muchas sorpresas.

Además, ara los tres primeros lugares de la categoría única que se pondrá en funcionamiento, habrá interesantes premios, consistentes en trofeos alusivos y artesanales, así como su kit de artículos de golf.

Como se menciona, se trata de una interesante competencia que se realiza para promover el deporte y la práctica entre los personajes ligados a la medicina, ya que uno de los principales objetivos, además, el llamado a que realicen actividades en este bello deporte.

Y el sábado la conclusión de las actividades se realizará en el desarrollo de una convivencia en donde se entregarán los premios a los ganadores en los renglones ya señalados.

Y todo mundo puede tener acceso a este evento que se realiza por décima ocasión entre el gremio médico principalmente y se tiene presencia de representantes de diferentes estados de la República Mexicana, como que se hace el llamado a nivel nacional.

CAMPESTRE INDEPENDIENTE. – Bueno, al final de cuentas varios jugadores que acudieron al tradicional Torneo de la Independencia en terrenos del Club Campestre de Mazatlán, resultaron favorecidos con varios premios por su puntería al momento de realizar sus disparos.

Una interesante competencia de 9 par tres, que repartió dinero en efectivo, así como diversos artículos de golf. Al final de cuentas, por la tarde se procedió a la tradicional convivencia en donde se hizo el reparto de los 45 premios para los ganadores.

Todo ello, con la tradicional camaradería que priva tanto entre los socios como los que acudieron al llamado de los organizadores.

Y listos para lo que sigue...

EL CID. – Tres eventos se tienen en puerta en El Cid Resorts, entre ellos el nacional de GADO para adultos y otro de niños y jóvenes en torneos separados y a principios de noviembre, el anual que, en esta ocasión, programa el reparto de premios millonarios.

De todo ello nos ocuparemos en breve.

Y nos vamos, a otra cosa mariposa, aquí la cortamos, seguiremos primero diosito la semana venidera, cuídese que nada le cuesta. Saludos.