Joaquín Alejandro Leyva Núñez, de CBTIS 51, culminó en el primer lugar de la Sub 18 y de la rama femenil la mejor fue Isis González Castro, de Caballos Negros Durango.

David Mateo Velarde Tirado aseguró el sitio de honor de la categoría Sub 14 con una cosecha de 4 puntos. Velarde Tirado representó a Sinaloa.

Sub 12

Nirvana Camacho Chávez, del Club Tomo al Paso, Elota, se quedó con el primer lugar del nivel Sub 12.

Óscar Adrián Vargas Garzón, de Instituto Cultural de Sinaloa, lideró la Sub 16, mientras que los mejores en Sub 10 y Sub 8 fueron Virat Dipankar Kattel Zamudio (Concordia Roca) y Pedro Miguel Salazar Amaro (Chess Academy, Nuevo León), respectivamente.