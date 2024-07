“A muchos les gustará, a otros no tanto, lo que les voy a decir, se están perdiendo los valores a la hora de practicar una disciplina, pero eso viene desde nuestra casa, donde no estamos al pendiente de nuestros hijos, y eso les afecta durante el desempeño de la competencia”, resaltó Cascajares Ramírez.

“Si hay respeto, todo va a ser mejor, pero si no lo hay, no se mejorará, pero eso viene, les repito, de casa, donde se practican los valores. Debemos, como padres, saber qué tienen o qué les pasa a nuestros hijos, pero no lo hacemos, y ahí es donde son influenciados por amigos u otras personas y se empiezan a perder los valores”, resaltó.

“Por eso, los invito a trabajar conjuntamente, para que, en un futuro, sean mejores personas y mejores deportistas”.

Al término, los padres de familia vieron con muy buenos ojos este tipo de charlas, las cuales continuarán por todo el estado, con fechas por confirmar.