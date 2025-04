CIUDAD VICTORIA._ Pese a que en el primer día de la actividad de las categorías Sub 20 y Sub 23 en la disciplina del atletismo en el Macro Regional, rumbo a la Olimpiada Nacional 2025 (antes Nacionales Conade), no se logró ningún pase directo, la delegación de Sinaloa obtuvo 13 boletos debido a las marcas obtenidas. En este evento, avanza el primer lugar directo a la justa nacional, pero también logran avanzar las mejores marcas de los tres Macro Regionales, lo que ha favorecido a la delegación sinaloense.











Los que ya tienen su lugar en la última fase son Sofía Varela, en triple salto en la categoría Sub 23 femenil con 11.78 metros; Érick Loredo, en lanzamiento de jabalina Sub 20 varonil, con 56.90 metros; en salto de longitud Sub 20 femenil, Natalia López y Denisse Ríos lograron avanzar con marcas de 5.35 y 5.25 metros, respectivamente. El relevo 4X100 Sub 23 varonil, también clasificó con un registro de 41.72 segundos, que fue la segunda mejor marca de la competencia; en lanzamiento de disco Sub 23 varonil, Diego Hernández y Ulises Aldama también estarán en la fiesta grande al lograr marcas de 50.14 metros y 44.70 metros.











Benjamín Osuna logró colarse a la Olimpiada Nacional 2025 en los 400 metros Sub 23 varonil al cronometrar un tiempo de 48.78 segundos; Alberto Camacho también avanzó, pero en salto de altura Sub 23 varonil, con 1.94 metros; en lanzamiento de jabalina, Sub 20 varonil, Juan Diego Ayala logró su boleto con 46.17 metros, y en Sub 20 femenil, Carolina Zazueta estará también en los Nacionales con 35.09 metros.