En México no hay pistas de hielo para deportistas de alto rendimiento, pero Donovan Carrillo no las ha necesitado para llegar a competir entre las estrellas internacionales.

BEIJING._ Un atleta de Zapopan, Jalisco, se ha consagrado entre los 20 mejores del mundo y México está entusiasmado. No es para menos. En la cuarta jornada de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 la actuación de un patinador artístico que entrena en un centro comercial fue valorada con 79.69 puntos y una histórica entrada en la final.

“Una de mis primeras emociones cuando acabé mi programa corto es que no quería que terminara. Estaba siendo un momento muy especial y estaba disfrutando al máximo lo que más amo en la vida, que es patinar”, aseguró después de la competición.

“Mi objetivo en el programa libre es divertirme, disfrutarlo sin olvidarme del esfuerzo. La clave del programa corto ha sido disfrutarlo y pasarlo bien con el público, y creo que estaría muy bien conseguir lo mismo en el programa libre”, aseguró.

“Por supuesto, cuidar cada técnica y cada detalle para ser más consistente, pero creo que ése es el principal objetivo”.

Hasta la irrupción de Donovan Carrillo, el último mexicano en disputar la competición olímpica masculina era Ricardo Olavarrieta, que participó en dos Juegos Olímpicos de Invierno. Olavarrieta fue 27º en Calgary 1988 y 30º en Albertville 1992, por lo que Carrillo ya ha superado su mejor resultado.

PARA SABER

Donovan Carrillo será el sexto competidor en entrar en acción este miércoles 9 de febrero a las 19:17 horas (tiempo de Sinaloa), donde actuará con una mezcla de los temas Perhaps, perhaps, perhaps interpretada por Carlos Rivera y Daniel Boaventura, el tema Sway de Dean Martin, y el de María de Ricky Martin.